بـ 5 قذائف .. كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى بيت حانون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.



وأفادت الكتائب سابقاً انها قصفت آليات إسرائيلية شمالي غزة وحشود الآليات المتوغلة غرب إيريز (شمالي قطاع غزة) بقذائف هاون من العيار الثقيل.



كما قالت الكتائب -في بيان- إنها استهدفت جرافة وناقلة جند بقذيفة "آر بي جي" وقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة الليلة الماضية.

