بـ 5 قذائف .. كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى بيت حانون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.
وأفادت الكتائب سابقاً انها قصفت آليات إسرائيلية شمالي غزة وحشود الآليات المتوغلة غرب إيريز (شمالي قطاع غزة) بقذائف هاون من العيار الثقيل.
كما قالت الكتائب -في بيان- إنها استهدفت جرافة وناقلة جند بقذيفة "آر بي جي" وقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة الليلة الماضية.
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