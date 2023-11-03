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حزب الاتحاد الوطني الأردني يحشد لوقفة تضامنية حاشدة أمام المسجد الكالوتي نصرة لغزة

11/3/2023 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني، في بيان رسمي صادر عنه، عن تنظيم وقفة تضامنية حاشدة أمام المسجد الكالوتي بالعاصمة عمان، دعمًا لغزة واحتجاجاً على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.
يأتي هذا التحرك الجماهيري في ضوء التصعيد الأخير في المنطقة وتأكيدًا على الموقف الأردني الثابت تجاه قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني. وقد أبدى الحزب تأكيده على أهمية التضامن العربي والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها.
وقد صرح المركز الإعلامي باسم الحزب، في تصريح له : "إن الوقفة تهدف إلى إيصال رسالة قوية للعالم أجمع بأن الأمة العربية واقفة مع الشعب الفلسطيني، وترفض أي تدخلات أو اعتداءات تمس الأراضي الفلسطينية أو حرماتها".
وأضاف أن الحزب دعا جميع أعضائه والمواطنين الأردنيين للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة، من أجل تعزيز التضامن وتقديم رسالة واضحة للعالم بأن الأمة العربية متماسكة وواقفة خلف الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوقفة ستشهد مشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة في الأردن، وذلك في إطار دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية والتضامن مع أهالي غزة.
يُذكر أن الأردن يشهد منذ فترة تحركات شعبية متزايدة تدعم القضية الفلسطينية وتدين الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى الروح التضامنية التي تجمع الشعب الأردني والفلسطيني.







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