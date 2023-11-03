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قبيل خطاب نصرالله .. مقطع فيديو ترويجي للخطاب المرتقب

11/3/2023 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، العديد من التكهنات، بظهوره قبيل خطابه المرتقب اليوم الجمعة.


ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو ترويجي جديد لكلمة أمينه العام حسن نصر الله التي ستبث الساعة 3.


وتضمن المقطع الترويجي لكلمة الأمين العام حسن نصر الله الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله عدة رسائل مشفرة، حيث بدأ الفيديو بساعة الكترونية تشير إلى الساعة 2.26، بالإضافة إلى قاعة عمليات تابعة للحزب.


كما ظهر في الفيديو الأمين العام للحزب وكأنه يصدر أمرا، حيث وثق الفيديو حسن نصر الله وهو يضغط بسبابته على الطاولة.



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