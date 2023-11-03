تجاوزت 1.5 مليون دينار.. صيادلة الأردن تواصل جمع التبرعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نقيب صيادلة الأردن الدكتور محمد العبابنة، إن حجم المساعدات النقدية والعينية من أدوية ومستلزمات طبية جمعتها النقابة عبر حملة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها النقابة، بلغت مليونًا وخمسمئة ألف دينار.



وأوضح العبابنة، في بيان صحفي، أن المساعدات تم جمعها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتخصيصها للأهل في قطاع غزة الذين يواجهون حرب مستعرة، تقتل الأبرياء، مشكلة كارثة إنسانية غير مسبوقة.



وقال العبابنة، إن هذه المساعدات تأتي إلى جانب مساعدات أخرى قدمتها شركات ومستودعات الأدوية بلغت ملايين الدنانير من الدعم النقدي والدوائي.



وعبّر عن تقدير مجلس نقابة الصيادلة لأعضاء الهيئة العامة في النقابة على دعمهم المستمر المادي والعيني والمعنوي للأهل في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.



وثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عربياً وإسلامياً ودولياً، لمساندة الأشقاء في غزة، واستمرار الضغط على إسرائيل بكل الأشكال لوقف جرائم قوات الاحتلال المستمرة، التي خرجت عن كل الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.



وأشار العبابنة إلى أن قرار استدعاء السفير الأردني من إسرائيل وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان احتجاجاً على مواصلة العدوان على غزة، يعد قرارا سياسيا يمثل خطوة متقدمة لدعم القضية الفلسطينية، والاحتجاج الشديد على مسلسل الدمار المستمر والمجازر الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي تعبيرًا عن موقف الأردن الرسمي والشعبي الرافض والمدين للحرب على الأبرياء في غزة.