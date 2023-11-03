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بدء لقاء نتنياهو وبلينكن في تل أبيب

11/3/2023 6:10:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- بدأ اللقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقرّ وزارة الأمن ("الكرياه") في تل أبيب، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتب الأول، وذلك بعد نحو ساعة من وصول بلينكن إلى البلاد.

وذكر البيان أن "الاثنين يلتقي الآن وجها لوجه، وسيُعقد اجتماع موسَّع لاحقا"، بدون الإشارة إلى من سيشارك فيه.

يتبع...

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