بدء لقاء نتنياهو وبلينكن في تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN- بدأ اللقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقرّ وزارة الأمن ("الكرياه") في تل أبيب، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتب الأول، وذلك بعد نحو ساعة من وصول بلينكن إلى البلاد.
وذكر البيان أن "الاثنين يلتقي الآن وجها لوجه، وسيُعقد اجتماع موسَّع لاحقا"، بدون الإشارة إلى من سيشارك فيه.
يتبع...
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