الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه من الجنود منذ انطلاق الهجوم البري في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في القتال بقطاع غزة أمس الخميس، ليصل عدد قتلى الجيش منذ بدأت إسرائيل هجومها البري ضد حماس إلى 23.

وأضاف أن مجمل القتلى من الضباط والجنود منذ شن هجوم حماس في السابع من اكتوبر ارتفع الى 335، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني.

كان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أعلن أن الجنود الإسرائيليين وارتالا مدرعة، مدعومة بقوة جوية ومساندة بحرية، توغلوا في مدينة غزة مساء الخميس. ووصف هاليفي هذا التقدم بأنه "مرحلة هامة أخرى في الحرب".

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في إيجازه الصحفي المسائي أمس بأن "الجنود يهاجمون مواقع حماس المتقدمة ومقار قيادتها والبنية التحتية الخاصة بإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاقها، ويقومون بالقضاء على الإرهابيين في قتال وجها لوجه".

وبدأت إسرائيل مؤخرا عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" التي شملت هجمات صاروخية واقتحام بلدات بجنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.





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