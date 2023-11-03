ماسك يحذر من الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر

رأى إيلون ماسك الخميس أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيشكّل "عصر وفرة"، لكنه حذر من أن "الروبوتات الشبيهة بالبشر" يمكن أن تلاحق الروبوتات الإنسان في مختلف أوجه الحياة.

وكان مالك شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس" يتحدّث خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش أول قمة للذكاء الاصطناعي في العالم أُقيمت في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة.

وقال ماسك خلال لقاء مع سوناك في لندن "سنصل إلى مرحلة لا يكون فيها أي عمل ضرورياً".

وأضاف أن الوظائف ستكون فقط لأولئك الذين يريدون وظيفة "ترضيهم على المستوى الشخصي".

وقال إيلون ماسك إن الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، مذكّراً بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة.

وتابع ان "أحد التحديات المستقبلية يتمثل في كيفية العثور على معنى للحياة".

وأضاف "علينا أن نكون قلقين جداً" من الروبوتات الشبيهة بالبشر التي "يمكن أن تتبع الشخص في أي مكان".

وتساءل "ماذا سيحدث إذا حصلوا يوماً ما على تحديث لبرمجياتهم ولم يعودوا لطيفين؟".

وانتهت الخميس قمة الذكاء الاصطناعي التي استمرت يومين مع موافقة الحكومات الغربية والشركات المُشارِكة على نظام جديد لاختبارات السلامة فيما يُسمّى بالجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي ("نكست جينيريشن فرونتيير أيه آي").



