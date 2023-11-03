عبدالله بن زايد ووزير خارجية سنغافورة يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل ضمان حماية المدنيين كافة.

وناقش سموه ومعالي وزير خارجية سنغافورة، الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون وجهود تكثيف وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام.

كما بحث الوزيران جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التأكيد على أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والعالمية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضمان حماية أرواح المدنيين.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.





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