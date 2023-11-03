محمد هزام الظاهري: يوم العلم مناسبة غالية يتجسد فيها التلاحم الوطني

أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن يوم العلم مناسبة وطنية "تجسد التلاحم الوطني في أجمل صورة، مجددين عهد الولاء والوفاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولقيادتنا الرشيدة".

وقال: "يوم العلم مناسبة خالدة في تاريخ بلادنا، تحفزنا على مضاعفة الجهود لمواصلة الإنجازات التي تحققها الدولة في جميع المجالات. العلم الإماراتي له دلالات عميقة، وهو عنوان الشموخ والفخر والإباء، ومرتبط بقيم مجتمعنا وعاداته الأصيلة".

وأوضح: "نبارك لقيادتنا وشعبنا بهذه المناسبة العزيزة التي نحتفي بها في عام الاستدامة. علمنا عنوان وحدتنا وتلاحمنا وتكاتفنا، وسيبقى مطرزاً بالإنجازات والمكاسب، حاملاً في ألوانه معاني السلام والعطاء المحبة." .

وأضاف: "العلم رمز لدولتنا التي أبهرت العالم بنهجها المتسامح وبتقدمها وتطورها المذهل وعملها الإنساني الذي ليس له مثيل. اتحاد الكرة يحتفل بهذه المناسبة السنوية للتعبير عن ولاء أسرته للقيادة الرشيدة، ومشاركة المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة أفراحهم بهذا اليوم الوطني التاريخي".

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