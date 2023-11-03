حمدان بن مبارك: سيبقى علم الإمارات خفاقاً يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنوانا للسلام والتعايش والتسامح.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة بـ" يوم العلم" الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام :“إن هذا العلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذّكرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”طيب الله ثراه"، العلم إيذاناً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي أذهلت العالم بتقدمها وتطورها وازدهارها في جميع المجالات، حتى صارت قُبلة للزائرين والباحثين عن فرص النجاح من جميع دول العالم".

وأضاف: "ونحن نحتفل بيوم العلم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لكي تُواصل دولتنا نهضتها، وتحقق لشعبها مزيداً من الإنجازات، وتحافظ على صدارتها وتُبقي شعلتها متوهجة في كل المجالات، أبرزها الجانب الانساني."

وأشار إلى أن مناسبة الاحتفاء بالعلم ليس يوما فحسب، بل نهج دائم للعطاء والإبداع والعمل، مؤكداً أن هذه المناسبة تعزز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتدفع لمواصلة درب الآباء الذين ضحوا وأعطوا لتبلغ الإمارات أعلى المراتب، وتكون في طليعة الدول المتقدمة.

وقال معاليه: "عيال زايد يحرصون على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل التي يشاركون فيها، فعلى صدر كل إماراتي وإماراتية علم الدولة المطرز بالمجد والفخر وأعمال الخير. علم دولتنا عنوان للوحدة والأمن والأمان والاستدامة والتعايش والسلام، وسيبقى يرفرف في الأعالي يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهارا."

وأضاف: "أن أسرة كرة القدم الإماراتية، وهي تحتفل بهذه المناسبة تدرك مسؤولياتها تجاه العلم، وستعمل بقوة وتضاعف الجهد من أجل أن تواكب التقدم الذي تحققه الدولة في جميع المجالات."

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين في الدولة، مؤكداً أن كل مناسبة ليوم العلم تقوي وحدتنا وتزيدنا تماسكاً وأصالة، وتدفع خطواتنا إلى الأمام.

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