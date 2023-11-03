اتحاد الإمارات لكرة القدم يحتفل بيوم العلم

(MENAFN
- Al-Bayan)
وسط أجواء وطنية أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح اليوم في مقره الرئيسي بدبي احتفالية بمناسبة يوم العلم بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب كافة موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية .
وقام الأمين العام برفع العلم في تمام الساعة العاشرة بالتزامن مع عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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