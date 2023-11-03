اتحاد الإمارات لكرة القدم يحتفل بيوم العلم

وسط أجواء وطنية أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح اليوم في مقره الرئيسي بدبي احتفالية بمناسبة يوم العلم بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب كافة موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية .

وقام الأمين العام برفع العلم في تمام الساعة العاشرة بالتزامن مع عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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