يوم العلم الاماراتي.. رؤية قيادة وإرادة شعب

تزهو سماء دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام، بألوانها الوطنية وتتوشح بالفخر والعزة، حيث يأتي يوم العلم ليبرز مدى ارتباط شعب الإمارات بهذا الرمز الوطني العظيم. إنها مناسبة خاصة تجمع بين القيم الوطنية العظيمة وروح العطاء والإنسانية التي تميز شعب الإمارات. وتعكس هذه المناسبة الفريدة أيضًا تقديرنا واحترامنا العميق للقيادة الحكيمة التي كان لها دور كبير في توجيهنا نحو التقدم والازدهار.

هذا العلم الذي يرفعه الإماراتيون بفخر يجسد الرؤى الطموحة لقيادتهم الرشيدة، ويعبّر عن تطلعات شعبهم نحو علم وطنهم الغالي. إن رفع العلم ليس مجرد فعل تقليدي، بل هو تعبير حي عن التفاني والإخلاص لهذا الوطن الكبير الذي ينبض بالحياة والتنوع.

كما يمثل رفع العلم في الإمارات رمزًا حيًا للوحدة والانتماء الوطني. إن الشعب الإماراتي يجتمع يوم العلم ليعبر عن انتمائه العميق لوطنه ولقيادته الحكيمة. فالإمارات ليست مجرد مكان على الخريطة، بل هي بيتنا ووطننا، ورفع العلم هو تجسيد حي لهذا الانتماء الذي يملأ قلوبنا.

ونظرًا لأهمية العلم الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانته البارزة ورمزيته العميقة في قلوب مواطنيها، قام الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بإصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد. وفي هذا القانون، تم تحديد شكل ومقاييس وألوان العلم الوطني بدقة، حيث نصت المادة الأولى على أن العلم الوطني يجب أن يكون بشكل مستطيل، طوله يساوي ضعف عرضه. ويتم تقسيم العلم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل، حيث يكون القسم الأول منها بلون أحمر، وهو الجزء الذي يقع أقرب إلى السارية. ويكون طول هذا الجزء مساويًا لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى، فتكون أفقية ومتساوية ومتوازية، حيث تكوّن الجزء العلوي منها بلون أخضر، والجزء الأوسط بلون أبيض، والجزء السفلي بلون أسود.

وقد تم تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بواسطة القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2019 بشأن علم الاتحاد، وذلك بهدف تعزيز حماية واحترام علم الاتحاد والرمزيات الوطنية في دولة الإمارات.

فقد نصت المادة الثانية على تحديد المواصفات والقواعد لعلم الاتحاد، حيث تنص المادة الثانية على أن المواصفات المعتمدة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء. ويتيح ذلك للحكومة تنظيم وتنسيق استخدام العلم الوطني بشكل أفضل وضمان احترامه وتقديره.

بينما المادة (3) نصت على عقوبة إسقاط أو إتلاف أو إهانة الأعلام الوطنية، وحددت لها عقوبة قوية لأي شخص يقوم بإسقاط أو إتلاف أو إهانة علم الاتحاد أو أي علم لأي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو علم أي دولة أخرى.

ووفقًا للمادة هذه، يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500,000 درهم.

ويُؤكد نص المادة أن هذه العقوبة لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، ويُعتبر إسقاط أو إتلاف أو إهانة علم الاتحاد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

ويعزز هذا التعديل الالتزام بحماية واحترام رموز الوطن والعلم الوطني في دولة الإمارات ويحدد عقوبات صارمة لضمان احترامها ورمزيتها في المجتمع.

ختامًا

إن يوم العلم في الإمارات العربية المتحدة هو مناسبة تجمع بين الفخر والوحدة والانتماء والعطاء. إنها فرصة لتعزيز القيم الوطنية والتفاهم الثقافي والتواصل الاجتماعي بين الأفراد والأسر والمجتمع والوطن. فلنحتفل بفخر واعتزاز بهذا اليوم، ولنعمل بجد لبناء مستقبل مشرق لدولتنا الغالية، فهو تعبير حي عن حب الوطن والولاء للإمارات العربية المتحدة، ولنجعله دائمًا خفاقًا بين الأمم، وفرصة لنجدد العهد مع وطننا وقيادتنا بأن نواصل العمل الجاد والتفاني في خدمة وطننا والمساهمة في تحقيق رؤيته للمستقبل. والتعبير الوطني الإيجابي هو التعبير عن حبنا وفخرنا بوطننا

