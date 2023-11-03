مكتوم بن محمد: الولاء والانتماء ووحدة الصف قيم تأسست عليها دولة الإمارات ويعلو بها عَلَمُها رمزاً لرفعتها

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية تتجلى فيها القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتجسد معها معاني الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

وقدّم سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات وشعب دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً سموه أن يوم العَلَم فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من أجل رفعة الإمارات والمساهمة الفاعلة في بناء نهضتها والحفاظ على مكانتها.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في احتفالية "يوم العَلَم" في منطقة الشندغة في دبي، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، حيث قام سموه برفع عَلَم الدولة، تلبية للدعوة التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2012 بتخصيص يوم الثالث من نوفمبر من كل عام للاحتفاء بعَلَم دولة الإمارات.



وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "في يوم العَلَم، نقف جميعاً صفاً واحداً خلف راية الوطن التي وصلت بطموحات أبنائه إلى الفضاء، عاقدين العزم على مواصلة ما بدأه الآباء والأجداد المؤسسين، نستلهم منهم روح التحدي والعزيمة لمواصلة المسيرة المباركة للاتحاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات بسواعد شباب الإمارات، تحت قيادة واحدة وعَلَم واحد، متطلعين معاً نحو مستقبل مزدهر تنعم فيه الأجيال القادمة بمزيد من أسباب الرقي والعزة والكرامة ".

وأضاف سموه: "في كل يوم يرفرف فيه علم دولة الإمارات عالياً على كافة ربوعها، يُشكّل رمزاً لطموحات أبنائها، ودليلاً على الإرادة والعزيمة لاستكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت والرؤى والهدف، ليظل علم الإمارات رمزاً للمحبة والوئام، وعنواناً للخير والسلام، وباعثا على الأمل أينما حلّ في كافة ربوع الأرض ".

وأشار سموه، خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "وطني الإمارات"، إلى أن عَلَم الإمارات طالما توّج إنجازات غير مسبوقة لدولة الإمارات ضمن مختلف ميادين العمل كافة، منوهاً سموه بما تشهده الإمارات من نهضة شاملة تصدّرت من خلالها مؤشرات التنافسية العالمية ومقاييس الأداء والجودة الحكومية، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة ضمن العديد من المجالات، موضحاً سموه أن كل ذلك ما كان ليتحقق من دون رؤية واضحة لقيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل تقدم وطنها وإسعاد شعبها.

وأكد سمو النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن عَلَم الإمارات سيظل رمزاً شامخاً لوحدة دولة الإمارات وقوتها وعزتها، وتلاحم شعبها واصطفافه خلف قيادته، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يديم على وطننا الغالي وشعبه الوفي مقومات الاستقرار والخير والرفعة، وصولاً إلى مستويات أرفع من الرخاء والتقدم والازدهار.

حضر فعالية رفع عَلَم الدولة في منطقة الشندغة بدبي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.





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