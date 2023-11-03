حاكم أم القيوين: يوم العلم رمز الوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين أبناء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الاحتفال بـ "يوم العلم" يعد مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن والتقدير لعلم الإمارات والاحترام لسيادته والاستعداد للدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس، والحفاظ على المنجز الحضاري والإنساني لدولتنا وما حققته من نماء وازدهار وتقدم في مختلف مجالات الحياة.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم العلم : " في هذا اليوم يستذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات ، حين تم رفع علم الدولة لأول مرة".

وأكد سموه :“ أن احتفالنا برفع علم الدولة يمثل رمزاً للوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين أبناء الوطن كافة، وتأكيداً على الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة ووحدة أبناء الوطن”.

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن يوم العلم سيبقى سيرة تاريخية عطرة تتناقلها الأجيال بمفاهيمها وأبعادها الوطنية في وجدانهم، ويمثل قصة وطن موحد بإرادة قوية وعزيمة صلبة تكافح بإرثها ونهجها لمواصلة المثابرة في العمل ونيل المراكز المتقدمة في السياسات والمجالات كافة، لرفعة الإمارات بين بلدان العالم .

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