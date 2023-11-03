منصور بن محمد: عَلَمُ الإمارات رمزٌ شامخٌ لوحدتنا وعزتنا ورفعة وطننا

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن "يوم العَلَم" هو يوم الوفاء لمسيرة الاتحاد، والوحدة الممتدة نحو نصف قرن من الزمان تحت راية واحدة يلتف حولها أبناء الإمارات، ومناسبة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة التي تربط الانتماء بالعمل والإنجاز لإعلاء راية الدولة والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.

وقال سموه: "العَلم هو الوجهة التي ترتفع له أنظارنا تطالعه وهو يعلو خفاقاً في عنان السماء.. إذ نحتفل اليوم بمناسبة وطنية غالية على قلوب شعب الإمارات، نجدد فيها مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي جعلت هذه الراية ترفرف عالياً ويقف كل من يعيش على أرض الإمارات تحت ظله بسعادة".

وأضاف سموه "عَلَمنا هو رمز وحدتنا وعزتنا وفخرنا نرفعه عالياً ليبقى هذا الوطن منارة لكل تقدم ورخاء وازدهار، داعين الله عز وجل أن يحفظ الأمن والأمان على دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، لتتابع دولتنا نجاحاتها وتقدمها بإنجازات نوعية تبنّي نموذجاً تنموياً فريداً يضع الإنسان ورفعته في مقدمة الأولويات".

وقال سموه: "مع احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تكرس دولة الإمارات مكانتها في تعزيز فرص التقدم والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، منذُ عهد الآباء المؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وعلى النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون، تتقدم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو الوصول إلى أعلى مستويات التقدم والازدهار".

واختتم سموه بقوله: "راية واحدة وهدف واحد يجمع أبناء وبنات شعبنا، وهو خدمة وطنٍ غالٍ أصبح قدوة في البذل والعطاء ونشر أسباب الخير والأمل والتفاؤل بين الناس في شتى أرجاء العالم".





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