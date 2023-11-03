مدينة دبي الملاحية تسجل اليوم 7 صفقات بيع لأراضٍ بـ 1.3 مليار درهم

سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم 7 صفقات بيع لقطع أراض في مدينة دبي الملاحية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم.

وتصدرت صفقات مدينة دبي الملاحية المسجلة اليوم صفقة بيع أرض مساحتها 506 آلاف قدم مربع بقيمة 506 ملايين درهم، لتسجل بذلك 1000 درهم سعر بيع القدم المربع، تلتها صفقة بيع أرض مساحتها 386 ألف قدم مربع بقيمة 347 مليون درهم مسجلة بذلك 900 درهم سعر بيع القدم المربع.

وتجاوزت قيمة المبيعات المسجلة رسمياً منذ صباح اليوم حتى الآن 2.4 مليارات درهم حصيلة 230 صفقة بيع عقارية.





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