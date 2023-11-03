مدينة دبي الملاحية تسجل اليوم 7 صفقات بيع لأراضٍ بـ 1.3 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم 7 صفقات بيع لقطع أراض في مدينة دبي الملاحية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم.
وتصدرت صفقات مدينة دبي الملاحية المسجلة اليوم صفقة بيع أرض مساحتها 506 آلاف قدم مربع بقيمة 506 ملايين درهم، لتسجل بذلك 1000 درهم سعر بيع القدم المربع، تلتها صفقة بيع أرض مساحتها 386 ألف قدم مربع بقيمة 347 مليون درهم مسجلة بذلك 900 درهم سعر بيع القدم المربع.
وتجاوزت قيمة المبيعات المسجلة رسمياً منذ صباح اليوم حتى الآن 2.4 مليارات درهم حصيلة 230 صفقة بيع عقارية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN03112023000110011019ID1107365681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.