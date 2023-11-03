بعد قرارات الآسيوي.. سباهان الإيراني يصعد أزمة مباراته مع الاتحاد السعودي

أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، تصعيد أزمة مباراة فريقه أمام ضيفه نادي اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق، منح نقاط مباراة سباهان أصفهان إلى الفريق الاتحادي، بالإضافة إلى تغريم الفريق الإيراني 200 ألف دولار، وحرمانه من خوض المباريات المقبلة على ملعبه.

وجاءت هذه القرارات، على خلفية رفض إدارة سباهان، إزالة تمثال قاسم سليماني والشعارات السياسية من ملعبه، ما أدى إلى إلغاء مباراته أمام الاتحاد، والتي كانت من المقرر أن تلعب يوم 2 أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي سباهان أصفهان في بيان عبر موقعه الرسمي، تقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصف الفريق الإيراني، ادعاءات نادي الاتحاد بـ“الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة"، كما اتهم اتحاد الكرة القاري، بارتكاب مخالفات خطيرة في قراراته، من خلال رفضه عقد جلسة استماع.

وأشار سباهان، إلى أن الاتحاد الآسيوي وافق في البداية على عقد جلسة استماع لمسؤولي النادي، للدفاع عن حقوقهم أمام ادعاءات الفريق الاتحادي، قبل أن يتراجع ويصدر القرارات بشكل رسمي.

يذكر أن نادي الاتحاد بعد هذه القرارات، رفع رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان.

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