أحمد بن محمد: الاحتفال بيوم العَلَم تأكيد على ارتباط أهل الإمارات بوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الاحتفاء بيوم العَلَم ضمن التقليد السنوي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو تأكيد على ارتباط شعب الإمارات بوطنه وولائه لقيادته الرشيدة وتفانيه في إعلاء رايته خفاقة رمزاً لعزة دولة الإمارات ومكانتها المرموقة بين الأمم والشعوب.



ورفع سموه أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أنه يمثل علامة بارزة في تاريخ دولتنا احتفاءً برمز وحدتنا وسيادتنا وعزتنا، وهو مناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن، داعيا الله تعالى أن يديم على وطننا المزيد من أسباب التقدم والازدهار والرخاء.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة بمناسبة "يوم العَلَم" : "في هذا اليوم نوجّه تحية إعزاز وتقدير لكل من قدم جهداً أو عطاءً في سبيل الوطن ورفعة رايته.. ونثمّن كل جهد بُذل لينعم جميع من يعيشون على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين بالأمن والاستقرار ومقومات الرخاء والتقدم بتوجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وترسيخاً لدعائم مسيرة الاتحاد، بما يمنح الأجيال الجديدة شعوراً بالفخر والانتماء لتراب هذا الوطن واعتزازاً بما حققه الآباء المؤسسون من إنجاز يؤتي اليوم ثماره على كل المستويات."

وقال سموه "سيظل هذا العَلَم مرفوعاً تحرسه عيون لا تنام وأفئدة عامرة بحب الوطن وهمم وعزائم لا تلين، ليترسّخ ارتباط اسم الإمارات بكل ما فيه الخير للإنسان، وتحفيز التعاون بين الشعوب من أجل مستقبل أفضل للإنسانية وليبقى علم الإمارات رمزاً لمكانة دولتنا وعنواناً لرفعتها، وترسيخا لمعاني ومشاعر نبيلة تبث في النفوس إحساسا بمسؤولية كل فرد من أفراد شعب الإمارات تجاه ما يرمز له العَلَم من قيمة وما يمثله من معانٍ وطنيةٍ وما تتطلبه هذه المسؤولية من ضرورة مضاعفة العمل والعطاء كل في مجاله، من أجل الوصول بوطننا إلى أسمى مراتب التميز وبعَلَمِنا إلى أرفع درجات العلى".



واختتم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم كلمته بتوجيه الدعوة للإعلام الإماراتي لمواصلة دوره في نشر قيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات لدى أبناء الوطن، مؤكداً سموه أن للإعلام رسالة سامية باعتباره دعامة أساسية لتحفيز مقومات التنمية والازدهار ونشر وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتحفيز على إطلاق الطاقات وتطوير القدرات للوصول بوطننا إلى أعلى درجات التقدم والرفعة والازدهار.









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