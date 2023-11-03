Friday, 03 November 2023 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد فوزه بالذهبية الثامنة.. رسالة مبطنة من شقيقة رونالدو إلى ميسي

11/3/2023 5:27:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجهت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، رسالة مبطنة إلى غريم شقيقها الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب فوزه بالكرة الذهبية الاثنين الماضي.

وعلقت كاتيا شقيقة رونالدو على الأمر من خلال منشور على موقع "إنستغرام" أظهر صورة للنجم البرتغالي مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها.

وعلقت على هذا المنشور، قائلة: "هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك".

جاء هذا التعليق في ظل الانتقادات لفوز ميسي بالجائزة بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي قاد فيه إرلينغ هالاند مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد بتسجيل 52 هدفاً.

وتوج ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03112023000110011019ID1107365678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث