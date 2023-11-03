بعد فوزه بالذهبية الثامنة.. رسالة مبطنة من شقيقة رونالدو إلى ميسي

وجهت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، رسالة مبطنة إلى غريم شقيقها الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب فوزه بالكرة الذهبية الاثنين الماضي.

وعلقت كاتيا شقيقة رونالدو على الأمر من خلال منشور على موقع "إنستغرام" أظهر صورة للنجم البرتغالي مع العديد من الجوائز الفردية التي حصل عليها، بما في ذلك الكرات الذهبية الخمس التي توج بها.

وعلقت على هذا المنشور، قائلة: "هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك".

جاء هذا التعليق في ظل الانتقادات لفوز ميسي بالجائزة بعد قيادته للأرجنتين للحصول على كأس العالم قطر 2022، في الوقت الذي قاد فيه إرلينغ هالاند مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد بتسجيل 52 هدفاً.

وتوج ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس.

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