رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الثامن عشر

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 6 نوفمبر 2023، وتشكيل أعضاء المجلس لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم " 165" لسنة 2023 على أن: "يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023".

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه "على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم "164" لسنة 2023، على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

إمارة أبوظبي:

معالي صقر غباش سعيد المري، ومعالي الدكتور علي راشد عبد الله النعيمي، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري، وسالم حمد سالم بالركاض العامري، وسدره راشد خميس مخيزن المنصوري، ومضحية سالم كديري محمد المنهالي، وميرة سلطان ناصر محمد السويدي، وهلال محمد حمدان هلال الكعبي.

إمارة دبي:



أحمد عيد محمد المنصوري، وأحمد ميرهاشم أحمد خوري، وآمنة علي سالم علي العديدي، وحميد أحمد أحمد محمد الطاير، وطارق حميد مطر محمد الطاير، وسارة محمد أمين أحمد فلكناز، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية، ومنى خليفة أحمد حماد.

إمارة الشارقة:

عدنان حمد محمد حمد الحمادي، وفاطمة علي حميد سعيد المهيري، ومحمد حسن سليمان علي الظهوري، وموزة محمد عبد الله الشحي، ونجلاء علي عبد الله الغزال الشامسي، ووليد علي محمد بن فلاح المنصوري.

إمارة عجمان:

عائشة إبراهيم أحمد المري، وماجد محمد رحمة محمد المزروعي، ومريم عبيد محمد البدواوي، ومروان عبيد علي المهيري.

إمارة أم القيوين:

خالد عمر راشد الخرجي، وعائشة سلطان راشد ليتيم آل علي، ومحمد عيسى عبيد الكشف آل علي ،ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي.

إمارة رأس الخيمة:

سالم راشد علي المفتول آل علي، وسعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي، وسمية عبد الله سالم بن حارب السويدي، وناعمة عبد الله سعيد الشرهان، ونضال محمد أحمد بن شرباك الطنيجي.

إمارة الفجيرة:

الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي، وشيخة سعيد سالم حمد الكعبي، وعائشة خميس علي الظنحاني ، ومحمد أحمد محمد أحمد اليماحي.

ونصت المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم 164 على أنه "على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".





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