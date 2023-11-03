كبسولات إلكترونية تساعد على زيادة إنتاج الحليب

MENAFN - Khaberni) خبرني - بدأ مجمع زيلينوغراد للابتكارات والتكنولوجيا في روسيا بإنتاج كبسولات توضع في المعدة لمراقبة صحة الأبقار، ما سيزيد من إنتاج الحليب، وفق صحيفة «إزفيستيا».

ووفقاً للخبراء ستبقى هذه الكبسولة في معدة البقرة طوال فترة إنتاجها للحليب، حيث ستوفر معلومات حول درجة حرارة المعدة ومستوى pH والنشاط الحركي للبقرة. واستناداً إلى البيانات التي سترسلها الكبسولة سيتم تقييم حالة الجهاز العصبي للبقرة وعدد من العوامل الأخرى، إضافة إلى التشخيص المسبق لعدد من الأمراض المعدية والطفيلية. يتم إبلاغ مشغل النظام من خلال خدمة متوافقة مع كل من الحواسب المركزية وتطبيق على الهاتف المحمول.

ويشير المبتكرون إلى أن نتائج استخدام هذه الكبسولة أظهرت زيادة في إنتاج الحليب بنسبة 15 بالمئة، كما تحسنت الحالة الصحية للأبقار.