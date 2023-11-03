استطلاع رأي 28% فقط من الإسرائيليين يرون نتنياهو مناسبا لرئاسة الحكومة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف الاسرائيلية أن 28% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة.
وفي المقابل رأى 49% أن عضو حكومة الطوارئ بيني غانتس هو الشخص المناسب لتولي المنصب.
وذكرت مصادر صحفيةبأن شعبة نتنياهو
تتراجع بشكل غير مسبوق في ضوء الإخفاق الأمني في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي كان بمثابة صفعة له ولليمين المتطرف.
من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 65% من الإسرائيليين يدعمون الهجوم البري على قطاع غزة. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هناك بعض التراجع في نسبة المؤيدين للتوغل البري.
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