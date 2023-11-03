استطلاع رأي 28% فقط من الإسرائيليين يرون نتنياهو مناسبا لرئاسة الحكومة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف الاسرائيلية أن 28% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة.

وفي المقابل رأى 49% أن عضو حكومة الطوارئ بيني غانتس هو الشخص المناسب لتولي المنصب.

وذكرت مصادر صحفيةبأن شعبة نتنياهو

تتراجع بشكل غير مسبوق في ضوء الإخفاق الأمني في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي كان بمثابة صفعة له ولليمين المتطرف.

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 65% من الإسرائيليين يدعمون الهجوم البري على قطاع غزة. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هناك بعض التراجع في نسبة المؤيدين للتوغل البري.



