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استطلاع رأي 28% فقط من الإسرائيليين يرون نتنياهو مناسبا لرئاسة الحكومة

11/3/2023 5:15:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف الاسرائيلية أن 28% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة.

وفي المقابل رأى 49% أن عضو حكومة الطوارئ بيني غانتس هو الشخص المناسب لتولي المنصب.

وذكرت مصادر صحفيةبأن شعبة نتنياهو
تتراجع بشكل غير مسبوق في ضوء الإخفاق الأمني في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي كان بمثابة صفعة له ولليمين المتطرف.

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 65% من الإسرائيليين يدعمون الهجوم البري على قطاع غزة. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هناك بعض التراجع في نسبة المؤيدين للتوغل البري.


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