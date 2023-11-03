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مسيرات أميركية تحلق فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين

11/3/2023 5:15:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن طائرات استطلاع أميركية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن المحتجزين لدى حركة حماس.

و نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن مسيّرات أميركية من طراز "إم كيو ناين ريبَر" (MQ-9 Reaper) تحلق فوق غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين لدى المقاومة.

وذكر المسؤولون أن المسيّرات الأميركية غير مسلحة، ولا تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية.

من جانبها ذكرت شبكة "إن بي سي" -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أنهم ليسوا على علم بقيام مسيرات عسكرية أميركية بمهام فوق غزة، قبل تاريخ السابع من الشهر الماضي.


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