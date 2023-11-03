مسيرات أميركية تحلق فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن طائرات استطلاع أميركية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن المحتجزين لدى حركة حماس.
و نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن مسيّرات أميركية من طراز "إم كيو ناين ريبَر" (MQ-9 Reaper) تحلق فوق غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين لدى المقاومة.
وذكر المسؤولون أن المسيّرات الأميركية غير مسلحة، ولا تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية.
من جانبها ذكرت شبكة "إن بي سي" -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أنهم ليسوا على علم بقيام مسيرات عسكرية أميركية بمهام فوق غزة، قبل تاريخ السابع من الشهر الماضي.
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