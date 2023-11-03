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أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما

11/3/2023 5:15:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما "يشهد جريمة ضد الإنسانية".

تصريح أردوغان جاء في كلمته التي ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة.

وذكر أردوغان أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط.

وأكد أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.

وقال: "نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

وأضاف أردوغان: "غزة تشهد جريمة ضد الانسانية منذ 28 يوما كاملة، ولا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية".

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