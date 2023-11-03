تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-شيع مجموعة من الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، جثمان الزميل الصحفي، مراسل تلفزيون فلسطين، الشهيد محمد أبو حطب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وشارك في التشييع مجموعة من الصحفيين وعلى رأسهم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، ومدير عام تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، وممثلون عن حركة "فتح" وعدد من أقارب الشهيد.
وشدد الأسطل في كلمة تأبين الشهيد أبو حطب، على أهمية توفير الحماية الدولية للصحفيين أثناء عملهم في فضح جرائم الاحتلال التي تستهدف الأطفال والمدنيين.
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وحث الأسطل المجتمع الدولي على وقف الجرائم بحق الصحفيين والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا، التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، معربا عن استيائه من الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للجم هذا العدوان وترك مدنيين عزل لمواجهة مصير مخيف.
من جانبهم، دعا المشاركون المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين من الهجمة الوحشية التي يتعرضون لها.
وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد أبو حطب قبل أن يوارى جثمانه الثرى.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أمس منزل أبو حطب، ما أدى إلى استشهاده مع عدد من أفراد أسرته.
ووفقا لآخر إحصائية، بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 28 صحفيا.
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