تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-شيع مجموعة من الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، جثمان الزميل الصحفي، مراسل تلفزيون فلسطين، الشهيد محمد أبو حطب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة.





وشارك في التشييع مجموعة من الصحفيين وعلى رأسهم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، ومدير عام تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، وممثلون عن حركة "فتح" وعدد من أقارب الشهيد.





وشدد الأسطل في كلمة تأبين الشهيد أبو حطب، على أهمية توفير الحماية الدولية للصحفيين أثناء عملهم في فضح جرائم الاحتلال التي تستهدف الأطفال والمدنيين.





وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.





وحث الأسطل المجتمع الدولي على وقف الجرائم بحق الصحفيين والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا، التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، معربا عن استيائه من الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للجم هذا العدوان وترك مدنيين عزل لمواجهة مصير مخيف.





من جانبهم، دعا المشاركون المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين من الهجمة الوحشية التي يتعرضون لها.





وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد أبو حطب قبل أن يوارى جثمانه الثرى.





وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أمس منزل أبو حطب، ما أدى إلى استشهاده مع عدد من أفراد أسرته.

ووفقا لآخر إحصائية، بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 28 صحفيا.