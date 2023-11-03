مستعمرون يقطعون خط المياه المغذي لبلدة بيت ليد شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- قطع مستعمرون، اليوم الجمعة، خط المياه المغذي لبلدة بيت ليد، شرق طولكرم.
وقال عضو مجلس بلدي بيت ليد معن راشد، للوكالة الرسمية، إن مستعمرين وضمن أعمال العربدة التي ينفذونها بحق البلدة وسكانها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطعوا خط المياه المزود للبلدة الموجود عند مدخلها على الشارع الرئيس، وبالتالي حرمان 8 آلاف مواطن من المياه.
وأضاف راشد أن مسؤول الشبكات في البلدية حاول الوصول إلى خط المياه لإصلاحه، إلا أن جنود الاحتلال أجبروه على العودة تحت تهديد السلاح.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت فجر اليوم المدخل الرئيس للبلدة بالسواتر الترابية، في الوقت الذي قام فيه مستعمرون بالاعتداء على منشآت وممتلكات خاصة وعامة في المنطقة، وإحراق عدد من أشجار الزيتون.
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