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مستعمرون يقطعون خط المياه المغذي لبلدة بيت ليد شرق طولكرم

11/3/2023 5:15:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- قطع مستعمرون، اليوم الجمعة، خط المياه المغذي لبلدة بيت ليد، شرق طولكرم.

وقال عضو مجلس بلدي بيت ليد معن راشد، للوكالة الرسمية، إن مستعمرين وضمن أعمال العربدة التي ينفذونها بحق البلدة وسكانها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطعوا خط المياه المزود للبلدة الموجود عند مدخلها على الشارع الرئيس، وبالتالي حرمان 8 آلاف مواطن من المياه.

وأضاف راشد أن مسؤول الشبكات في البلدية حاول الوصول إلى خط المياه لإصلاحه، إلا أن جنود الاحتلال أجبروه على العودة تحت تهديد السلاح.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت فجر اليوم المدخل الرئيس للبلدة بالسواتر الترابية، في الوقت الذي قام فيه مستعمرون بالاعتداء على منشآت وممتلكات خاصة وعامة في المنطقة، وإحراق عدد من أشجار الزيتون.

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