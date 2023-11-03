أردوغان: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة منظمة الدول التركية في أستانا بكازاخستان: فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل.



واضاف أردوغان ان هناك جرائم ترتكب ضد الإنسانية في غزة، وتقصف المستشفيات بوحشية.



وأشار إلى أن "أولويتنا وقف شامل لإطلاق النار في غزة".