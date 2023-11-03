أردوغان: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة

أردوغان: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة
التاريخ
11/3/2023 5:15:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة منظمة الدول التركية في أستانا بكازاخستان: فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل.
واضاف أردوغان ان هناك جرائم ترتكب ضد الإنسانية في غزة، وتقصف المستشفيات بوحشية.
وأشار إلى أن "أولويتنا وقف شامل لإطلاق النار في غزة".
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