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قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

11/3/2023 5:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط لجنوب لبنان.
يأتي ذلك غداة قصف إسرائيلي خلف المزيد من الضحايا في الجنوب اللبناني.
وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس أنه هاجم مواقع عسكرية إسرائيلية عدة على الجانب الآخر من الحدود.




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