قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان
التاريخ
11/3/2023 5:15:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط لجنوب لبنان.
يأتي ذلك غداة قصف إسرائيلي خلف المزيد من الضحايا في الجنوب اللبناني.
وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس أنه هاجم مواقع عسكرية إسرائيلية عدة على الجانب الآخر من الحدود.
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