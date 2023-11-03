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9 شهداء في الضفة في أقل من 24 ساعة

11/3/2023 5:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تسعة مواطنين فلسطينيين، في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل.
ففي محافظة جنين، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، أثنان منهم جراء قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين.
وفي محافظة الخليل، استشهد الشابان: محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة.
وفي القدس، استشهد الشاب إبراهيم زايد (29 عاما)، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة.
وفي نابلس، استشهد المواطن الفلسطيني عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس، الأربعاء الماضي.
وبارتقاء الشبان التسعة في جنين ونابلس والقدس والخليل، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ الليلة الماضية إلى 9، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 143، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.

وفا

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