بري: إذا أرادت إسرائيل توسيع العملية بالجبهة الشمالية فنحن جاهزون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، أن ما يقوم به حزب الله على الحدود يأتي ضمن قواعد الاشتباك، لافتا إلى أنه "إذا أراد الإسرائيليون توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".وقال في بيان، إن "قرار التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عند الإسرائيلي، لا في لبنان، فما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي لوجود أراض لبنانية محتلة".



وأضاف: "كل العمليات تأتي ضمن قواعد الاشتباك، وفي حال أراد الإسرائيلي توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".



وتابع: "ما يحاول الإسرائيلي القيام به خطير جدا، ومشروعه، الذي يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قديم يهدف اليوم إلى تحقيق التغيير في الشرق الأوسط. لذلك فالمعركة في غزة أساسية وحساسة، أما على الجبهة الجنوبية فالأمور عندهم، والتدهور أمر وارد في هذه المرحلة".



يأتي ذلك، بينما يرتقب العالم كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عند الثالثة عصر اليوم الجمعة، في أول إطلالة له منذ إطلاق حركة حماس في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وتطور الأوضاع عند حدود لبنان الجنوبية.

RT