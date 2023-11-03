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النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

11/3/2023 5:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثانٍ على التوالي من الخسائر مع ترك البنك المركزي الأميركي الباب مفتوحاً أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل فضلاً عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 82.58 دولار للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس.


ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4 بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضاً 3.5 بالمئة.


ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار الحرب في غزة.


بترا

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