اصابات برصاص الاحتلال خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- أصيب عددا من المواطنين، اليوم الجمعة،برصاص الاحتلال خلالحملة اعتقالات ومداهمات شنتها على مدن وبلدات في الضفة الغربية،

وفي طولكرم أصيب شابا بالرصاص الحي نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال

المحرر عبد الله

خضر

رصرص (42 عاما)، والمواطن ماهر الفاخوري، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في الحي الجنوبي ونشرت قناصتها على إحدى بنايتها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وفي الوقت ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة رامين الرئيسي شرق طولكرم بالسواتر الترابية، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في أراضيها الزراعية.صيب شاب برصاص الاحتلال في الكتف في المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في الحي الجنوبي وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

كما اقتحمت

قوات الاحتلال ضاحية شويكة وتمركزت في عدة أحياء

خاصة الشارع الرئيسي وحارة نعالوة.



الخليل:

اقتحمت

قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة

وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.

وأصيب عددا من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

و اقتحمت تلك القوات

بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت كلا من: ثائر رجا محمود شلالدة، وطلال عزات شلالدة، ومنتصر عبد الفتاح شلالدة، وتيسير عبد الفتاح شلالدة، وعيسى علي عيسى جرادات، وبلال عارف شلالدة، ومناضل ساكت شلالدة، وعلي عيسى علام جرادات، ومحمد فخري شلالدة، ومحمد ذياب الطروة ، وعيسى أحمد بشر شلالدة، وأيهم علي جرادات، ونور الدين عيسى شلالدة ، وعيسى أحمد بشر شلالدة.

وأضافت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل من مدينة الخليل كلا من: خليل أبو حسين من منطقة واد السمن، وياسر نبيل الشرباتي، وموفق أبو عبشة، ونادر خلف أبو عيشة، ومن بلدة إذنا غرب الخليل، جرى اعتقال حسن أحمد فرج الله، وعاملين من غزة كانا في بيته، ومن حدب الفوار جنوب الخليل اعتقل الاحتلال يعقوب عماد أبو تركي، وعبد الله محمد رصرص من مخيم الفوار.

جنين:



اعتقلت قوات الاحتلال

المواطن جعفر فوزي أبو صلاح من بلدة عرابة، والأشقاء بلال وعلام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي، جنوب جنين، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

قلنديا:

أفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب إبراهيم زايد (29 عاما)، خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا، ما ادى لإصابته بعدة رصاصات إحداها في الصدر، استشهد على إثرها.

وذكرت المصادر أن شابين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات، أحدهما في البطن ووصفت حالته بالخطيرة.











