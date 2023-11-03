اصابات برصاص الاحتلال خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- أصيب عددا من المواطنين، اليوم الجمعة،
برصاص الاحتلال خلال
حملة اعتقالات ومداهمات شنتها على مدن وبلدات في الضفة الغربية،
وفي طولكرم أصيب شابا بالرصاص الحي نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال
المحرر عبد الله
خضر
رصرص (42 عاما)، والمواطن ماهر الفاخوري، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في الحي الجنوبي ونشرت قناصتها على إحدى بنايتها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.
وفي الوقت ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة رامين الرئيسي شرق طولكرم بالسواتر الترابية، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في أراضيها الزراعية.صيب شاب برصاص الاحتلال في الكتف في المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في الحي الجنوبي وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.
كما اقتحمت
قوات الاحتلال ضاحية شويكة وتمركزت في عدة أحياء
خاصة الشارع الرئيسي وحارة نعالوة.
الخليل:
اقتحمت
قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة
وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.
وأصيب عددا من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
و اقتحمت تلك القوات
بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت كلا من: ثائر رجا محمود شلالدة، وطلال عزات شلالدة، ومنتصر عبد الفتاح شلالدة، وتيسير عبد الفتاح شلالدة، وعيسى علي عيسى جرادات، وبلال عارف شلالدة، ومناضل ساكت شلالدة، وعلي عيسى علام جرادات، ومحمد فخري شلالدة، ومحمد ذياب الطروة ، وعيسى أحمد بشر شلالدة، وأيهم علي جرادات، ونور الدين عيسى شلالدة ، وعيسى أحمد بشر شلالدة.
وأضافت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل من مدينة الخليل كلا من: خليل أبو حسين من منطقة واد السمن، وياسر نبيل الشرباتي، وموفق أبو عبشة، ونادر خلف أبو عيشة، ومن بلدة إذنا غرب الخليل، جرى اعتقال حسن أحمد فرج الله، وعاملين من غزة كانا في بيته، ومن حدب الفوار جنوب الخليل اعتقل الاحتلال يعقوب عماد أبو تركي، وعبد الله محمد رصرص من مخيم الفوار.
جنين:
اعتقلت قوات الاحتلال
المواطن جعفر فوزي أبو صلاح من بلدة عرابة، والأشقاء بلال وعلام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي، جنوب جنين، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.
قلنديا:
أفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب إبراهيم زايد (29 عاما)، خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا، ما ادى لإصابته بعدة رصاصات إحداها في الصدر، استشهد على إثرها.
وذكرت المصادر أن شابين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات، أحدهما في البطن ووصفت حالته بالخطيرة.
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