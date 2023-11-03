Friday, 03 November 2023 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يفجر منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

11/3/2023 4:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في حي المساكن الشعبية بنابلس.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا في الطابق الثاني من بناية "المبيض" المكونة من 4 طوابق، في حي المساكن الشعبية، يعود للأسير خالد خروشة، وتبلغ مساحته حوالي 150 مترا مربعا.


يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خروشة خلال اقتحامها مخيم عسكر في شهر آذار الماضي.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، حيث دارت مواجهات، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وآخر بشظية في الصدر، إضافة لاعتقال إمام مسجد عسكر غسان بدران.

MENAFN03112023000205011050ID1107365197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث