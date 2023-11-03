الاحتلال يفجر منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في حي المساكن الشعبية بنابلس.





وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا في الطابق الثاني من بناية "المبيض" المكونة من 4 طوابق، في حي المساكن الشعبية، يعود للأسير خالد خروشة، وتبلغ مساحته حوالي 150 مترا مربعا.





يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خروشة خلال اقتحامها مخيم عسكر في شهر آذار الماضي.





وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، حيث دارت مواجهات، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وآخر بشظية في الصدر، إضافة لاعتقال إمام مسجد عسكر غسان بدران.