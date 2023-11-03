الاحتلال يفجر منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في حي المساكن الشعبية بنابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا في الطابق الثاني من بناية "المبيض" المكونة من 4 طوابق، في حي المساكن الشعبية، يعود للأسير خالد خروشة، وتبلغ مساحته حوالي 150 مترا مربعا.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خروشة خلال اقتحامها مخيم عسكر في شهر آذار الماضي.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، حيث دارت مواجهات، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، وآخر بشظية في الصدر، إضافة لاعتقال إمام مسجد عسكر غسان بدران.
MENAFN03112023000205011050ID1107365197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.