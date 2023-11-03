الاحتلال يقرر إعادة جميع عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة إلى القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة،أن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي قرر إعادة جميع عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة الغربية إلى القطاع.





وأضافت الصحيفة أن المجلس قرر أيضا عدم السماح لعمال غزة بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الآن.





كما قرر مجلس الوزراء الأمني أيضا تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.

ذكرت صحيفة هآرتس، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي قرر إعادة جميع عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة الغربية إلى القطاع.





وأضافت الصحيفة أن المجلس قرر أيضا عدم السماح لعمال غزة بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الآن.







كما قرر مجلس الوزراء الأمني أيضا تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.





كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وجه مؤخرا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخبره فيها بأنه لن يحول أموال الضرائب عن شهر أكتوبر للسلطة الفلسطينية.







وقال سموتريتش في الرسالة إن السلطة الفلسطينية تدعم حركة حماس وتؤيد الحركة منذ عمليات يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتجبي إسرائيل التي تسيطر على المعابر والمنافذ البحرية والبرية الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة وتقوم بتحويلها لها مقابل عمولة تحصل عليها إسرائيل.







