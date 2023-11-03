الاحتلال يقرر إعادة جميع عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة إلى القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة،
أن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي قرر إعادة جميع عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة الغربية إلى القطاع.
وأضافت الصحيفة أن المجلس قرر أيضا عدم السماح لعمال غزة بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الآن.
كما قرر مجلس الوزراء الأمني أيضا تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.
ذكرت صحيفة هآرتس، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي قرر إعادة جميع عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة الغربية إلى القطاع.
وأضافت الصحيفة أن المجلس قرر أيضا عدم السماح لعمال غزة بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الآن.
كما قرر مجلس الوزراء الأمني أيضا تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.
كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وجه مؤخرا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخبره فيها بأنه لن يحول أموال الضرائب عن شهر أكتوبر للسلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش في الرسالة إن السلطة الفلسطينية تدعم حركة حماس وتؤيد الحركة منذ عمليات يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتجبي إسرائيل التي تسيطر على المعابر والمنافذ البحرية والبرية الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة وتقوم بتحويلها لها مقابل عمولة تحصل عليها إسرائيل.
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