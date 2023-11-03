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وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في محاولة لفرض هدنة

11/3/2023 4:11:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل هذا الصباح في زيارة ذات هدف واضح: محاولة الترويج لهدنة بغرض نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه الترويج لتحرك لإطلاق سراح بعض الاسرى.

وسيقدم بلينكن الاقتراح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، في الوقت الذي يعمل فيه على المضي قدما مع الدول العربية في المنطقة أيضا. وفي إسرائيل، لا يستبعد الاقتراح، لكن مصادر مشاركة في الحوار بين البلدين قالت لـ"هآرتس" إنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة.


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