وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في محاولة لفرض هدنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل هذا الصباح في زيارة ذات هدف واضح: محاولة الترويج لهدنة بغرض نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه الترويج لتحرك لإطلاق سراح بعض الاسرى.
وسيقدم بلينكن الاقتراح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، في الوقت الذي يعمل فيه على المضي قدما مع الدول العربية في المنطقة أيضا. وفي إسرائيل، لا يستبعد الاقتراح، لكن مصادر مشاركة في الحوار بين البلدين قالت لـ"هآرتس" إنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة.
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