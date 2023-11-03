الحرب على غزة في يومها الـ28... مقتل 4 ضباط إسرائيليين وعدد الشهداء يتجاوز 9 آلاف

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ28 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي القطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء التوغل البري إلى 24.

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت مصادر صحفية إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط لجنوب لبنان.

يأتي ذلك غداة قصف إسرائيلي خلف المزيد من الضحايا في الجنوب اللبناني.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس أنه هاجم مواقع عسكرية إسرايلية عدة على الجانب الآخر من الحدود.





صحيفة (يديعوت احرونوت): إسرائيل افرجت عن 3200 عامل من غزة اعتقلتهم بعد هجوم 7 أكتوبر وأعادتهم عبر معبر كرم أبو سالم



كتائب القسام: باغتنا قوة إسرائيلية وأجهزنا على 4 جنود





أعلنت

كتائب القسام

أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع

غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.





يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتائب القسام أنها دمرت -أمس الخميس- دبابات ومدرعات إسرائيلية، وقتلت العديد من الجنود في المعارك الدائرة بعدة محاور شمالي القطاع، وفي أطراف مدينة غزة.





شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة





أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيد وعدة مصابين، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.







ووصل شهيد وعدة جرحى إلى مسشتفى شهداء الأقصى على إثر قصف مخيم البريج.





وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة.





وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات تركزت على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع، وبيت لاهيا ومخيم البريج، وسط القطاع، وأحياء الزيتون وتل الهوا والكرامة في مدينة غزة.





يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حتى يوم أمس الأربعاء، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.



