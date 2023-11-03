الحرب على غزة في يومها الـ28... مقتل 4 ضباط إسرائيليين وعدد الشهداء يتجاوز 9 آلاف

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ28 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي القطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء التوغل البري إلى 24.
قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان
أفادت مصادر صحفية إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط لجنوب لبنان.
يأتي ذلك غداة قصف إسرائيلي خلف المزيد من الضحايا في الجنوب اللبناني.
وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس أنه هاجم مواقع عسكرية إسرايلية عدة على الجانب الآخر من الحدود.
صحيفة (يديعوت احرونوت): إسرائيل افرجت عن 3200 عامل من غزة اعتقلتهم بعد هجوم 7 أكتوبر وأعادتهم عبر معبر كرم أبو سالم
كتائب القسام: باغتنا قوة إسرائيلية وأجهزنا على 4 جنود
أعلنت
كتائب القسام
أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع
غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتائب القسام أنها دمرت -أمس الخميس- دبابات ومدرعات إسرائيلية، وقتلت العديد من الجنود في المعارك الدائرة بعدة محاور شمالي القطاع، وفي أطراف مدينة غزة.
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيد وعدة مصابين، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ووصل شهيد وعدة جرحى إلى مسشتفى شهداء الأقصى على إثر قصف مخيم البريج.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات تركزت على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع، وبيت لاهيا ومخيم البريج، وسط القطاع، وأحياء الزيتون وتل الهوا والكرامة في مدينة غزة.
يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حتى يوم أمس الأربعاء، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.
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