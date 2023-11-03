المغرب تفتح سوق أغذية الحيوانات الأليفة أمام البرازيل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – أصدرت الحكومة البرازيلية، أمس الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل، بياناً تم الكشف فيه عن فتح الأبواب أمام صادرات الأغذية البرازيلية المخصصة للكلاب والقطط إلى المغرب. و جاء هذا نتيجةً لما يقارب أربع سنوات من المفاوضات بين الجانبين.
و كان قد تمَّ التوصل إلى هذا الانفتاح لسوق أغذية الحيوانات الأليفة بفضل التعاون والجهد المشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية (MAPA) ووزارة العلاقات الخارجية (MRE) في البرازيل.
كما أعلنت الوزارتان آنفتا الذكر في بيانٍ مشترك أن السوق المغربيَّة تتمتَّع بإمكانيات كبيرة في مجال أغذية الحيوانات.
يجدر التنويه أيضاً إلى أنّ واردات المغرب للأغذية المخصصة للكلاب والقطط للبيع بالتجزئة وصلت إلى 47 مليون دولار في العام الماضي، في حين بلغت 12 مليون دولار في عام 2018؛ ممَّا يعني أنّها تشهد نموّاً ملحوظاً في هذا الإطار و أنّ فتح الأسواق هذا يعتبر فرصةً للراغبين بالتصدير من القطّاع.
علاوةً على أنّه في عام 2022، كان المغرب ثاني أكبر وجهة في إفريقيا لصادرات المنتجات الزراعية البرازيلية، التي وصلت قيمتها إلى 980 مليون دولار. بينما كانت قد بلغت 532 مليون دولار في عام 2021.
ترجمته من البرتغاليّة: يارا عثمان
©Tamboly/Image Source/AFP
MENAFN03112023000213011057ID1107365186
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