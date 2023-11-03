المغرب تفتح سوق أغذية الحيوانات الأليفة أمام البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أصدرت الحكومة البرازيلية، أمس الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل، بياناً تم الكشف فيه عن فتح الأبواب أمام صادرات الأغذية البرازيلية المخصصة للكلاب والقطط إلى المغرب. و جاء هذا نتيجةً لما يقارب أربع سنوات من المفاوضات بين الجانبين.

و كان قد تمَّ التوصل إلى هذا الانفتاح لسوق أغذية الحيوانات الأليفة بفضل التعاون والجهد المشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية (MAPA) ووزارة العلاقات الخارجية (MRE) في البرازيل.

كما أعلنت الوزارتان آنفتا الذكر في بيانٍ مشترك أن السوق المغربيَّة تتمتَّع بإمكانيات كبيرة في مجال أغذية الحيوانات.

يجدر التنويه أيضاً إلى أنّ واردات المغرب للأغذية المخصصة للكلاب والقطط للبيع بالتجزئة وصلت إلى 47 مليون دولار في العام الماضي، في حين بلغت 12 مليون دولار في عام 2018؛ ممَّا يعني أنّها تشهد نموّاً ملحوظاً في هذا الإطار و أنّ فتح الأسواق هذا يعتبر فرصةً للراغبين بالتصدير من القطّاع.

علاوةً على أنّه في عام 2022، كان المغرب ثاني أكبر وجهة في إفريقيا لصادرات المنتجات الزراعية البرازيلية، التي وصلت قيمتها إلى 980 مليون دولار. بينما كانت قد بلغت 532 مليون دولار في عام 2021.

ترجمته من البرتغاليّة: يارا عثمان

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