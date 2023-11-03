الاحتلال يفرج عن قرابة 7 آلاف عامل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الاحتلال يفرج عن قرابة 7 آلاف عامل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم
التاريخ
11/3/2023 3:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت مصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن قرابة 7 آلاف عامل من غزة عبر معبر كرم أبو سالم كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة.
ويستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ28 مع تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع.
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