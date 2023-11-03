كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية بأربع قذائف الياسين 105

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم استهدف دبابة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بأربع قذائف الياسين 105.
وكان قد أكد مجاهدو القسام أنهم يباغتون قوة صهيونية في منطقة أمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر.
ويستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ28 مع تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع.
MENAFN03112023000208011052ID1107364972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.