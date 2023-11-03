كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية بأربع قذائف الياسين 105

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم استهدف دبابة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بأربع قذائف الياسين 105.

وكان قد أكد مجاهدو القسام أنهم يباغتون قوة صهيونية في منطقة أمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر.

ويستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ28 مع تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع.

