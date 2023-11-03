9 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) ماحفظات/PNN- استشهد في الضفة الغربية الليلة وفجر اليوم الجمعة،9 شبان، وهم: الشهيد سليمان ستيتية وجهاد نعنعية ووسيم الزيود ويامن الجرار، ومعتز أبو ندى من جنين، والشهيد ابراهيم زايد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والشهيد عاصم رمضان من نابلس، والشهيدين محمد سعيد العزة ووديع النجار من الخليل.

واستشهد المواطنون الخمسة في جنين، فجر اليوم الجمعة في قصف طيران الاحتلال المتجدد على مخيم جنين.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع أربع إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10.

وكان استشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وأصيب سته آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منتصف الليلة الماضية، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات تتواجد على أطراف المخيم.

وفي مخيم قلنديا، استشهد الشاب إبراهيم زايد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.

وفي الخليل، اعلن مستشفى يطا الحكومي عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة ووديع النجار برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الفوار جنوب المدينة.

واستشهد المواطن عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات مساء الأربعاء، في قرية تل جنوب غرب نابلس.