9 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
ماحفظات/PNN- استشهد في الضفة الغربية الليلة وفجر اليوم الجمعة،9 شبان، وهم: الشهيد سليمان ستيتية وجهاد نعنعية ووسيم الزيود ويامن الجرار، ومعتز أبو ندى من جنين، والشهيد ابراهيم زايد من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والشهيد عاصم رمضان من نابلس، والشهيدين محمد سعيد العزة ووديع النجار من الخليل.
واستشهد المواطنون الخمسة في جنين، فجر اليوم الجمعة في قصف طيران الاحتلال المتجدد على مخيم جنين.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع أربع إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10.
وكان استشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وأصيب سته آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منتصف الليلة الماضية، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات تتواجد على أطراف المخيم.
وفي مخيم قلنديا، استشهد الشاب إبراهيم زايد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.
وفي الخليل، اعلن مستشفى يطا الحكومي عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة ووديع النجار برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الفوار جنوب المدينة.
واستشهد المواطن عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات مساء الأربعاء، في قرية تل جنوب غرب نابلس.
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