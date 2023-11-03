محمد بن زايد: ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن راية الإمارات ستظل عالية خفّاقة على الدوام ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "في يوم العلم رفعنا، بكل فخر واعتزاز، علم الدولة في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثله من معاني العزة والمجد والشموخ. وبإذن الله تعالى وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز".





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