محمد بن راشد: علم الإمارات رمز اتحادنا .. راية مجدنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة إكس إن "رمز اتحادنا .. راية مجدنا .. علم دولتنا .. علم الإمارات العربية المتحدة".





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