محمد بن راشد: علم الإمارات رمز اتحادنا .. راية مجدنا

محمد بن راشد: علم الإمارات رمز اتحادنا .. راية مجدنا
التاريخ
11/3/2023 3:00:31 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة إكس إن "رمز اتحادنا .. راية مجدنا .. علم دولتنا .. علم الإمارات العربية المتحدة".
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