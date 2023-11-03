مكتوم بن محمد: للوطن نحيا وللوطن نعمل كي يبقى هذا العلم عالياً في سماء الإمارات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن راية العز والفخر تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها ورفعتها وطموحاتها.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "في يوم العلم تتوجه عيوننا وقلوبنا إلى راية العز والفخر التي تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها ورفعتها وطموحاتها، وتؤكد بشموخها قوة الوطن وعزته، للوطن نحيا، وللوطن نعمل، كي يبقى هذا العلم عالياً في سماء الإمارات".



