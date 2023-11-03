مكتوم بن محمد: للوطن نحيا وللوطن نعمل كي يبقى هذا العلم عالياً في سماء الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن راية العز والفخر تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها ورفعتها وطموحاتها.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "في يوم العلم تتوجه عيوننا وقلوبنا إلى راية العز والفخر التي تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها ورفعتها وطموحاتها، وتؤكد بشموخها قوة الوطن وعزته، للوطن نحيا، وللوطن نعمل، كي يبقى هذا العلم عالياً في سماء الإمارات".
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