بقيمة 50 دولاراً .. مطعم يفرض غرامة على أهالي الأطفال المزعجين

أثار مطعم أمريكي الكثير من الجدل في ولاية جورجيا، بعد انتشار تقارير عن فرض إدارته رسوما وغرامات بحق العائلات التي "لم تحسن تهذيب أطفالها" الذين يثيرون الجلبة ويزعجون باقي الزبائن، وفقا لما ذكر موقع "إيست أيداهو" الإخباري.

ويقع مطعم "Toccoa Riverside" في منطقة جبال بلو ريدج في جورجيا، على بعد حوالي 16 كيلومترا من حدود ولاية تينيسي، حيث تعتبر تلك البقعة وجهة شهيرة لمحبي الهواء الطلق الذين يرغبون في صيد الأسماك أو ممارسة رياضة التجديف في نهر توكوا، وفقا لقناة الحرة.

وقال مالك المطعم، تيم ريختر، في تصريحات لقناة محلية، إن تلك الرسوم "ليست جديدة"، لافتا إلى أنه "جرى تطبيقها على الآباء والأمهات منذ الأيام الأولى لانتشار جائحة فيروس كورونا، قبل نحو 3 أعوام".

وتابع: "نريد أن يضطلع الآباء والأمهات بمسؤولياتهم"، مضيفًا أنه "لم تحدث أي مشاكل بهذا الشأن حتى قبل أسبوعين فقط.

واستطرد موضحا أن مجموعة تشمل عددا كبيرا من الأطفال تناولت العشاء في المطعم، لافتا إلى حدوث جلبة وإزعاج مما جعلهم يفرضون رسوما إضافية على الفاتورة بقيمة 50 دولارا.

ونتيجة لذلك، وضعت ليندسي لاندمان وزوجها كايل تقييمًا سيئا للمطعم في موقع "غوغل"، قائلين إنهما "أصيبا بخيبة أمل من تلك التجربة".

وأوضح كايل أن مالك المطعم أخبره أنه سيضيف 50 دولارًا إلى فاتورته بسبب "سلوك الأطفال".

وتابع: "أطفالي كانوا منهمكين بمشاهدة الأجهزة اللوحية الخاصة بهم (التابلت) إلى أن وصل الطعام، وتناولوا طعامهم وأخذتهم زوجتي إلى الخارج لاحقا بينما كنت أنتظر لدفع الفاتورة".

وكان الزوجان مع أطفالهما الثلاثة برفقة 4 عائلات أخرى، وجلس على الطاولة 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و8 أعوام.

وأضافت لاندمان أنه "بعد تناول الحلوى، أخذ بعض الآباء أطفالهم إلى حافة مياه النهر، وعندها اقترب صاحب المطعم ليخبر العائلة بفرض الرسوم الإضافية".

وقالت عائلة أخرى تقيم في ولاية فلوريدا، إنها كانت من بين أولئك الذين قيل لهم إنهم بحاجة إلى دفع "رسوم الأبوة" الإضافية البالغة 50 دولارًا.

وقال رب الأسرة، بريان كاراتشولو، الذي يملك هو أيضا مطعما، إن "مجموعة من 5 عائلات ذهبت إلى المطعم لقضاء فترة الإجازة في تلك المنطقة".

وأضاف لموقع محلي، أنه "قبل مغادرتهم المطعم قيل لهم إنهم يواجهون رسوما إضافية"، مشيرا إلى أن أحد موظفي المطعم قال للمجموعة: "قمت بتربية أطفالي، ولن أقوم بتربية أطفاكم".



