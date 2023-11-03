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بعد حادث سير خطير .. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه أسامة فلوح عن 24 عاماً

11/3/2023 2:26:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، مساء يوم أمس الخميس، وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر ناهز 24 عاما، بعد مدة طويلة قضاها في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدار البيضاء.

وتعرض فلوح لحادث سير خطير في 11 أكتوبر الماضي، حيث اصطدم اللاعب الذي كان يركب سيارة رفقة شبان آخرين بشاحنة كبيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة الخميس.

وكتب نادي الوداد على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "أسامة فلوح في ذمة الله.. بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح".

وأضاف: "وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم (رئيس النادي) سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين، إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان فلوح انضم لفريق الوداد في الانتقالات الصيفية الأخيرة لتدعيم مركز الظهير الأيسر قادما من أنجيه الفرنسي.

وسبق لفلوح اللعب لفريقي ستراسبورغ وأنجيه الفرنسيين والفتح الرباطي المغربي.


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