غرفة دبي العالمية تستقطب 6 شركات عالمية للإمارة من الهند والصين وإندونيسيا والبرازيل

وقعت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي للأعمال، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات حول العالم التي نجحت في استقطابها إلى دبي، في دلالة واضحة على التزام الغرف بتحقيق أولويتها الاستراتيجية بجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة.

ووقعت الغرفة مذكرات التفاهم مع 5 شركات متعددة الجنسيات وهي شركة "مينايو للتكنولوجيا" و "تيملا للمنتجات الاستهلاكية" و"سينسدايناميك فاشن" و"ميتل باور" و"هاوس أوف إندونيسيا"، بالإضافة إلى شركة واحدة صغيرة ومتوسطة وهي "دايناموكس".

وتعد شركة "مينايو للتكنولوجيا" شركة صينية متخصصة بتكنولوجيا الإنترنت تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، وتوفر حلولاً شاملة لبرامج وأجهزة السيارات والترفيه المنزلي. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من حلول البرامج والأجهزة الترفيهية للسيارات ذات التكلفة العالية والمتوسطة والمنخفضة للسيارات العادية والذكية المتصلة. كما تمتلك الشركة إمكانات البحث والتطوير والإنتاج لبرامج وأجهزة الكاريوكي الذكية.

وتعتبر شركة "تيملا للمنتجات الاستهلاكية" علامة تجارية هندية متخصصة بالوجبات الخفيفة التي تلبي احتياجات السوق الصحية. وقد قامت الشركة بتأسيس فرع لها في الإمارات تحت اسم "تيملا ترايدينغ". ومع إيرادات سنوية متكررة ومتوقعة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2024، تسعى الشركة إلى إقامة شراكات استراتيجية من شأنها الاستفادة من الخبرات المحلية مع تقديم عروضها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر "سينسدايناميك فاشن" شركة تجارة إلكترونية هندية لأزياء الشباب موجهة مباشرة إلى المستهلك. وتبلغ قيمة الشركة 20 مليون دولار أمريكي، وتمتلك تقنية إنتاج مبتكرة حسب الطلب تعمل في الواجهة الخلفية وتعمل بدون مخزون أو مستودع أو كعلامة تجارية خالية من الهدر.

وتعد "ميتل باور" شركة تصنيع هندية توفر مجموعة شاملة من المنتجات والملحقات والخدمات لأجهزة قياس الطيف الضوئي للانبعاثات. تبلغ قيمة الشركة 12 مليون دولار أمريكي، وتتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً في مجال القياس الطيفي، حيث تقوم بشكل مباشر وغير مباشر بتوريد وخدمة قاعدة عملائها عبر أكثر من 50 دولة منتشرة في ست قارات.

وستقوم "مجموعة إن آر إيه" بنقل مقرها الرئيسي إلى دبي تحت اسم "هاوس أوف إندونيسيا"، وستركز على عدد من مجالات الأعمال مثل الحج والعمرة والرحلات والسفر والتجارة العامة والمطاعم والعقارات والأثاث. وتبلغ الإيرادات الحالية للشركة ما بين 150-180 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر شركة "دايناموكس" شركة برازيلية تقنية، متخصصة في تطوير حلول الاهتزاز والمراقبة التي في مجال الصيانة في مختلف الصناعات. وستؤسس الشركة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي وتمتلك تواجداً لها في 22 دولة حول العالم، مكتباً لها في دبي لاستكشاف الشركاء والعملاء المحتملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم في منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

ويجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

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