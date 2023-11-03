رسالة من تحت أنقاض غزة وسيناريوهات محتملة د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) هذه ليست رسالة تطالب العالم بالنظر بعين العطف أو حتى التعاطف مع غزة أهلها، بل هي رسالة تحمل عدد من الحقائق والمعطيات، اللازمة لوضع بعض النتائج والسيناريوهات لما هو قادم

وتتمثل أول هذه الحقائق في فشل كل محاولات الصهيونية ودولتها في تزوير حقيقة قضية فلسطين ومحاولات الانقلاب عليها، ولتتذكر إسرائيل ومن يقف وراءها من دول استعمارية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، انه من الصعب إخفاء الحقائق وتزوير التاريخ في العام ٢٠٢٣. وقد تكون كلمات الوفود في مجلس الأمن والجمعية العامة التي صخبت بها أروقة المجلسين، ونداءات وشعارات مئات آلف المحتجين الذين يملؤون شوارع عواصم العالم حتى هذه اللحظة، على رأسها تلك الدول الاستعمارية سابقة الذكر،

تكشف بوضوح حقيقة أن معظم دول العالم لم تنس قط واقع القضية الفلسطينية واحتلال فلسطين والنكبة الفلسطينية، التي جاءت بإسرائيل إلى الحياة. فجاءت هذه الحرب لتعلن صراحة أن العالم بشعوبه ومعظم حكوماته لم ينس القضية الفلسطينية، وأن الادعاءات والاكاذيب التي اختلقتها الصهيونية ودولتها لا تصدقها الا إسرائيل، وتجاريها في ذلك الدول الاستعمارية التي أوجدتها ودعمت بقاءها، لكن دون الإقرار بصحة تلك الأكاذيب.







وتركز الحقيقة الثانية على سقوط كل نظريات الولايات المتحدة وإسرائيل حول وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، تلك المحاولات التي عمل البلدان على فرضها بالقوة على شعوب العالم

والمنطقة، خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في انقلاب على الشرائع والأعراف، فجاء الرد الدولي الرسمي والشعبي مزلزلاً في هذه الهجمة العسكرية الإسرائيلية غير المسبوقة على غزة لتؤكد فشل جميع تلك المحاولات. فكانت أول إجابة من قبل

معظم دول وشعوب العالم وحتى المنظمات الدولية المقيدة بإرادة الدول الاستعمارية المتحكمة بها، بأن الرد على ممارسات الاحتلال المتجبرة والمتبجحة دون محاسب أو مسائل ولسنوات طويلة لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تعتبر ارهاباً، وانما تعتبر مقاومة مشروعة لاحتلال طال.







أما ثالث هذه الحقائق فتتمثل في صعوبة إخفاء الجرائم التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي عن أنظار العالم في العام ٢٠٢٣، وكل محاولات فصل الانترنت وخطوط الاتصالات وتهديد الفضائيات صراحة واصطياد المراسلين وقلتلهم، لم يجد نفعاً، وكلما زاد الاجرام والقتل بحق المدنيين، فستزداد مشاعر الكره والاشمئزاز من ممارسات الاحتلال وداعميه، وستزداد طردياً أعداد التظاهرات والاحتجاجات في دول العالم، وسيزداد حرج الحكومات الداعمة لإسرائيل أو حتى المحايدة أمام شعوبها. ورابع هذه الحقائق تركز على كشف مدى الانحياز الأعمى للولايات المتحدة وأتباعها من الدول الغربية للرواية الإسرائيلية، المعروفة بادعاءاتها وأهدافها، حيث أخذت بها دون مراجعة أو تحقق أو تدقيق. فمررت الرواية الأميركية الادعاءات الإسرائيلية بـ "قطع رؤوس الأطفال والاغتصاب"، وأعادت رواية الاحتلال حول قصف مستشفى المعمداني.

ولأن عالم اليوم ليس هو ذاته العام ١٩٤٨، فمن عدل الادعاءات والأكاذيب صحف غربية أميركية وبريطانية، أعادت بث الحقائق ونفي الأكاذيب، مقدمة الدلائل، في

عالم يصعب فيه اليوم إخفاء الحقائق.





وخامس الحقائق تتعلق بالدول العربية، خصوصاً المؤثرة منها، والتي أثبتت خلال هذه الأزمة عجزها عن التحرر من التبعية للولايات المتحدة والمنظومة الغربية. فالفلسطينيون ليسوا بحاجة للأموال والمساعدات اللوجستية بقدر حاجتهم لموقف سياسي صلب، يدعم الصمود والنضال الفلسطيني الاسطورى من أجل التحرر. اليوم في ظل تحولات دولية كبرى لصالح تطور مكانة الصين وروسيا على وجه الخصوص، وانسجام مواقف هاتين الدولتين حول حل القضية الفلسطينية مع موقف الدول العربية المعلن، كان يمكن تشكيل جبهة قوية تضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية لحل عادل للفلسطينيين، خصوصاً في ظل استمرار تورط الغرب في أخرى في الجبهة الأوروبية.







وأهم هذه الحقائق على الاطلاق هي تلك الآتية من فلسطين، فالشعب الفلسطيني ورغم كل هذا الاجرام الذي مورس ضده، على مدار أكثر من قرن، يعود وفي كل مرة من تحت الأنقاض ليقاوم ويبقى، ولم ينجح الانتداب البريطاني والاحتلال الصهيوني في تقويض ارادته قط. فهجوم إسرائيل الحالي على غزة ليس الأول، ولن يكون الأخير، وفي كل مرة تدمر آلة الحرب الإسرائيلية العنيفة البيوت والشوارع وتقتل الأطفال، ودون مساءلة، فيعود الفلسطيني ليبني ويعمر ويواصل نضاله من أجل البقاء والحرية. في الضفة الغربية، والتي تعد منزوعة من السلاح، الا من بعض البنادق والأسلحة الخفيفة، يشترى المناضل بندقيته من ماله الخاص، ويقف بصدره العاري أمام دبابات ومجنزرات الاحتلال، ويتم اغتياله بصواريخ الطائرات، دون مساءلة أو محاسبة. ويستمر النضال، بأبسط الأدوات، أمام أعتى الأسلحة، دون يأس أو كلل، في طريق اختاره الفلسطينيون حتى نيل الحرية المنشودة.







في ظل تلك الحقائق، تتبلور عدد من السيناريوهات حول مستقبل هذا الهجوم الإسرائيلي على غزة، في إطار عدد من المعطيات. قد تكون أهم تلك المعطيات هي تلك الأهداف التي تتطلع إسرائيل لتحقيقها بعد اتخاذها قرار الهجوم على غزة وغزوها برياً، وحدود تحملها لخسائرها في ظل استمراره. كما تعد قدرة حركة حماس في غزة على الصمود لصد العدوان في ظل طول أمده، من بين أهم تلك المعطيات. ولا يمكن اغفال أهمية المعطى الخاص بمدى إمكانية وحدود توسيع الجبهة الشمالية وتدخل حزب الله في ظل تطورات الهجوم على غزة، خصوصاً اذا اقترن ذلك بالتهديد الأميركي باشعال حرب إقليمية ضد بيروت وطهران. كما أنه من الصعب اغفال المعطى الخاص بإمكانية تدخل الولايات المتحدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، في ظل تصاعد الرفض الشعبي العالمي لجرائم إسرائيل بحق المدنيين، وإمكانية انحدار المنطقة لحرب إقليمية، لا ترغب الولايات المتحدة بخوضها، في ظل انخراطها الفعلي في حرب على جبهة أخرى.









وتتضح أهداف إسرائيل من الهجوم على غزة ودخولها برياً من خلال ثلاث سيناريوهات، وضعها تقرير صدر عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بعد ستة أيام من بدء هذا الهجوم. ورغم أن تصريحات المسؤوليين الإسرائيليين قد حصروا تلك الأهداف بالقضاء على حماس، وعدم النية بالاحتفاظ بغزة بعد ذلك، الا أن تصريحات تهجير سكان القطاع عن وطنهم، والتي لا تزال تطلقها المؤسسة الإسرائيلية، يعد الهدف الرئيس الذي يعكسه ذلك التقرير دون مواربة. ويضع ذلك التقرير ثلاثة سيناريوهات تفترض جميعها حقيقةً واحدة فقط هي هزيمة الفلسطينيين في غزة. وبينما اعتبر التقرير أن السيناريو الأول والثاني يقوم على تولي السلطة في غزة، بعد نزع سلاح المقاومة وقتل كل مسلح فيها، من قبل السلطة الفلسطينية أو إدارة عربية أو دولية أو مشتركة بينهما، انتقد التقرير هذين السيناريوهين، معتبراً أن الأول يقوض استراتيجية إسرائيل بتعميق سياسة الفصل بين الضفة وغزة، لاستبعاد أي حل سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين، والسيناريو الثاني لا يضمن انتهاء أثر وتأثير حركة حماس على السكان وتعاطفهم النفسي والثقافي معها.







ويرجح التقرير السيناريو الثالث، الذي يركز على طرد الفلسطينيين من ديارهم، اذ اعتبره التقرير أفضل الحلول. كما أن تلك التسريبات عن الصحف الإسرائيلية إسرائيل بإمكانية السماح لقادة حركة حماس، بما في ذلك جناحها العسكري، بمغادرة قطاع غزة بحرية مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، يأتي في اطار السيناريو الأول والثاني المطروح اسرائيلياً، والذي

يركز على القضاء البنية التحتية للحركة في القطاع، لكنه لا ينفى تنفيذ السيناريو الثالث بعد ذلك. إن هزيمة المقاومة في غزة، وخسارة الفلسطينيين لارضهم، تعني باختصار خسارة الضفة لأخر ورقة ردع مؤثرة يمتلكها الفلسطينيون لمواجهة محتلهم، الأمر الذي يعني استمرار تنفيذ المقاربة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، بنفي حقوقهم، والتضييق عليهم في الضفة الغربية، واحلال المستوطنيين مكانهم، تمهيدا لطردهم، لأن ما يحاك لغزة بالتأكيد يحاك مثله وأكثر للضفة الغربية. ولا تعارض الولايات المتحدة هذا السيناريو، وروجت له بتضليل الفلسطينيين، بوعودها بارجاعهم في أعقاب الحرب.







وهناك سيناريوهان لردع إسرائيل عن استكمال هجومها المدمر على غزة، والقضاء على حركة حماس، رغم أن حماس فكرة وليست مجرد حركة مقاومة، والفكرة لا تموت، طالما السبب من وجودها بقي قائماً، يعتمد كليهما على التدخل الأميركي. يعتمد السيناريو الأول على الضغط الأميركي على إسرائيل لوقف استمرارعدوانها على غزة، تحت ضغط شدة تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وتصاعد حالة الرفض الشعبي والدولي العالمي لاستمرار ذلك، وهذا السيناريو يعتمد على شدة الضغوط الدولية على الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. ويركز السيناريو الثاني على تدخل الولايات المتحدة لدى إسرائيل لوقف هجومها في حال تأكدها من زيادة فرص حدوث حرب إقليمية، تتدخل فيها كل من إيران وحزب الله وأذرعها المنتشرة في سوريا والعراق واليمن، وهو الأمر الذي يتعارض مع مخططات وأهداف الولايات المتحدة في المنطقة. وقد هددت الولايات المتحدة بشن تلك الحرب في حال تدخل حزب الله، وجاءت بثقلها العسكري للمنطقة لردع أي تصاعد محتمل.







على مدار أكثر من عشرين يوماً واصلت حركة حماس وفصائل المقاومة مهاجمة صاروخية لمواقع إسرائيلية مختلفة داخل الخط الأخضر، في ظل قصف هجومي مكثف من البر والبحر والجوعلى مواقع مدنية فلسطينية، أوقعت آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء. كما بدأت فصائل المقاومة منذ أيام بصد الهجوم البري الإسرائيلي في غزة، في معركة يعتبرها الاحتلال بالصعبة. وقد تزيد فرص تدخل حزب الله في حال بدأت تضعف قدرة المقاومة في مواجه الاعتداء. وتعتبر إيران وحزب الله أن هزيمة حركة حماس في غزة تضعضع جوهرياً بنية حلف الممانعة، الذي يبني مبادئه وشعاراته على تحرير فلسطين ودعم فصائل المقاومة الفلسطينية الإسلامية فيها، ممثلة بحركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس. الا أن قرار إيران وحزب الله

بتوسيع الحرب، قد يخضع أيضاً لحسابات المكسب والخسارة، خصوصاً في ظل التهديدات الأميركية بتدمير طهران وبيروت، وتبقى الموازنة واردة ما بين خسارة أحد أركان الحلف أو تعرض الحلف باركانه لخطر وجودي.







ويبقى سيناريو الحرب الإقليمية كسيناريو أخير مفتوح أيضا، على اعتبار أن دخول جبهات أخرى أو توسيعها، قد يكون الطريقة الوحيدة التي من شأنها تخفيف الضغط عن غزة ومنع هزيمتها، وخروجها من معادلة محور الممانعة، التي ستصبح في قمة هشاشتها بخروج غزة منها، في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي المجنون على غزة، وعدم وجود جهة حكيمة قادرة على ردعه، واضطرار حزب الله للتصعيد أكثر، إما في إطار استراتيجية التصعيد المحسوب التي تتبناها اليوم، أو الاقدام على الهجوم الشامل، بعيدا عن الخطوط الحمراء، اذ يبقى انحدار الأوضاع الشديدة التوتر لدائرة التصعيد غير بعيدة عن المشهد.







إن حرب غزة اليوم هي حرب مصيرية للفلسطينيين، والنصر فيها هو السيناريو الذي يفترض أن يكون مرجحاً ليس فقط للفلسطينيين بل وللعرب وحلفائهم أيضاً. إن نصر الفلسطينيون في غزة سيجبر إسرائيل والولايات المتحدة والغرب على التفاوض لحل القضية الفلسطينية، كما حدث بعد حرب عام ١٩٧٣، والتي جاءت باتفاقية سلام في نهاية ذلك العقد،

انسحبت على إثرها إسرائيل من سيناء وأخلت جميع مستوطناتها منها. فدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وفق قرار مجلس الأمن ٢٤٢ لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس، واخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية، وضمان التواصل بين شطري الوطن المحتل (غزة والضفة الغربية) هو المبتغى الفلسطيني المشروع.



