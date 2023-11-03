الولايات المتحدة تدعو لـهدنة مؤقتة ومحددة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أمس الخميس، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى إعلان هدنة إنسانية "مؤقتة ومحددة" لكنها لا ترتقي إلى وقف عام لإطلاق النار.



وبحسب واشنطن تايمز جاء ذلك في مناسبة انتخابية، حض أحد الحاضرين بايدن على الدعوة لوقف لإطلاق النار في هذه الحرب، فرد الرئيس الأميركي "أعتقد أننا بحاجة إلى وقف مؤقت".



وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الوقف المؤقت يعني "وقفا إنسانيا مؤقتا ومحددا يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس".



وأضاف "الفكرة العامة هي أنه في تلك المساحة الجغرافية، وخلال هذه الفترات المحدودة، سيكون هناك وقف للأعمال العدائية بما يكفي للسماح بكل ما تحاول السماح به".



وسبق أن دعا البيت الأبيض لـ"هدن إنسانية مؤقتة" للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة أو لإجلاء مدنيين، لكنه رفض حتى الآن مناقشة وقف شامل لإطلاق النار .

بترا