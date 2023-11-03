شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد، اليوم الجمعة، شابان، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
وبارتقاء الشابين العزة والنجار، يرتفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى سبعة.
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