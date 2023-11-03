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شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

11/3/2023 2:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد، اليوم الجمعة، شابان، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
وبارتقاء الشابين العزة والنجار، يرتفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى سبعة.




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