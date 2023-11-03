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مقدسيون يصلون بباب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى- فيديو

11/3/2023 2:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدى مقدسيون صلاة الفجر عند باب الأسباط، بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخولهم للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والمسجد الأقصى.
يأتي ذلك وسط قيود مشددة تفرضها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس المحتلة، بالتوازي مع حملات دهم واعتقال في أحياء المدينة والبلدات القريبة منها.

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